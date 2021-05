Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria in pressing su Figliuolo. Toti: «È un servizio per i cittadini» (Di sabato 22 maggio 2021) Nonostante i quotidiani appelli al coordinamento lanciati dal generale Figliuolo, Liguria e Piemonte hanno siglato un accordo per consentire ai propri cittadini di fare il richiamo del vaccino anti-Covid senza dover rientrare dalle vacanze nella regione di residenza. L’intesa verrà adesso sottoposta all’approvazione da parte dello stesso Figliuolo, che secondo il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha offerto «grande disponibilità». L’accordo, ha detto ancora Cirio, si basa sull’interscambio dei dati dell’anagrafe vaccinale e su un meccanismo di controllo dell’autocertificazione che i cittadini interessati dovranno esibire. «Piemonte e Liguria sono regioni virtuose e stanno procedendo in maniera molto spedita nella campagna ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) Nonostante i quotidiani appelli al coordinamento lanciati dal generalehanno siglato un accordo per consentire ai propridi fare il richiamo del vaccino anti-Covid senza dover rientrare dalle vacanze nella regione di residenza. L’intesa verrà adesso sottoposta all’approvazione da parte dello stesso, che secondo il governatore del, Alberto Cirio, ha offerto «grande disponibilità». L’accordo, ha detto ancora Cirio, si basa sull’interscambio dei dati dell’anagrafe vaccinale e su un meccanismo di controllo dell’autocertificazione che iinteressati dovranno esibire. «sono regioni virtuose e stanno procedendo in maniera molto spedita nella campagna ...

