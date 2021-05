Shazam! | l’omaggio alle origini di Joker in una scena del film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 maggio 2021) Unadelsupereroisticocontiene un rimandodi, celebre nemico di Batman: ecco quale. Unadelsupereroisticocontiene un rimandodi, celebre nemico di Batman. Per l'esattezza, quando Freddy staando Billy mentre questi mette alla prova i propri poteri, nella fabbrica abbandonata in cui stanno girando si vede, sullo sfondo, un cartello con la scritta "Ace Chemicals", lasciando intendere che si tratti dell'ex-sede locale dell'azienda il cui edificio a Gotham City è doveè diventato ciò che è oggi. Un simpatico omaggio, dal momento cheha come ...