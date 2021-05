Retrogaming | Pac – Man | icona per eccellenza

Leggi su tuttotek

(Di sabato 22 maggio 2021) Domandina facile facile, che cosa è giallo e mangia a volontà? Ma naturalmente è Pac – Man, una delle icone del! Vediamo assieme un po’ della sua storia di successo Esatto, la cara vecchia pallina gialla che segue una dieta di fantasmini e frutta, oramai ha poco più di 40 anni sulle spalle, ma è proprio per questo motivo che la sua immagine è ancora una delle icone più conosciute di tutto il panorama videoludico mondiale. Assieme al buon Super Mario (rosso) ed all’impavido Link della serie di The Legend of Zelda (verde), anche il nostro Pac – Man (giallo) è un simbolo di un’epoca di scoperta, 8 bit, anni Ottanta, primi colori su schermo eche non è mai passata davvero di moda. Anzi, si potrebbe quasi dire che, al giorno d’oggi, stia rivivendo una seconda giovinezza grazie alle console mini ed ai digital pack per Nintendo ...