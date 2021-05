Perchè alcune immagini sono esteticamente più attraenti per il cervello? (Di sabato 22 maggio 2021) Le persone trovano alcune immagini più esteticamente attraenti di altre. Al fine di generare immagini estetiche artificiali, dobbiamo sapere quali caratteristiche statistiche determinano l’attrattiva delle immagini e come le caratteristiche specifiche delle reti neurali artificiali possono essere utilizzate per produrre un’immagine attraente. Una rete compositiva produttrice di pattern viene utilizzata per generare una grande varietà di immagini senza imitarne di reali. I ricercatori hanno studiato come i parametri della rete modellano le correlazioni in due punti di output. Quindi, i soggetti umani hanno valutato l’attrattiva delle immagini generate. L’architettura di rete utilizzata era in grado di rappresentare statistiche simili ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 22 maggio 2021) Le persone trovanopiùdi altre. Al fine di generareestetiche artificiali, dobbiamo sapere quali caratteristiche statistiche determinano l’attrattiva dellee come le caratteristiche specifiche delle reti neurali artificiali posessere utilizzate per produrre un’immagine attraente. Una rete compositiva produttrice di pattern viene utilizzata per generare una grande varietà disenza imitarne di reali. I ricercatori hanno studiato come i parametri della rete modellano le correlazioni in due punti di output. Quindi, i soggetti umani hanno valutato l’attrattiva dellegenerate. L’architettura di rete utilizzata era in grado di rappresentare statistiche simili ...

