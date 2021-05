Napoli | comunicato della Curva | «Onore a Gattuso e alla squadra | disprezzo alla dirigenza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) LaA, cuore pulsante del tifo del, ha diramato undove si schiera al fianco die laLaA, cuore pulsante del tifo del, si è schierata al fianco divigilia del match contro il Verona. «Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenzacomponente più importante del calcio: il tifo. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque rappresenti la nostra maglia dentro e fuori il terreno di gioco. Ed è per questo che oggi ci sentiamo di rendere ...