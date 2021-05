Ischia | l’annuncio di De Luca | “L’isola è free Covid”

Leggi su vesuvius

(Di sabato 22 maggio 2021), dopo Procida e Capri ancheverde è: sono 35mila gli adulti che hanno avuto il vaccino.di Deverde è(via web)Dopo Procida e Capri anche, la più grande delle isole del golfo di Napoli. Il 75% della popolazione adulta residente risulta vaccinata. A dareè il governatore campano Vincenzo Dein una conferenza stampa tenuta sul. “Una grande giornata per l’Italia” ha detto il governatore che ha ripetuto i motivi per cui tre mesi fa si era deciso di puntare a vaccinare soprattutto le popolazioni isolane, per i “rischi sanitari e perché ...