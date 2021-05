Inter | Lukaku | “Conte mi apprezza Farò l’allenatore”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 maggio 2021) “Come mai mi adora così tanto? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare in area e so anche attaccare la profondità. Poi credo che mi apprezzi per la mia mentalità.è un tecnico che sa che non ho paura di lavorare duramente. Se giochi per lui, devi sapere che il lavoro sarà intenso. Sequando smetterò con il calcio giocato? Sì, ma inizierò dalle giovanili per crescere tappa dopo tappa”. Queste le dichiarazioni di Romeluvistato da Rtbf Sport, sul rapporto con il tecnico dell’, Antonio. Un rapporto che ha fatto le fortune dell’che nella stagione 2020/2021 ha conquistato il diciannovesimo Scudetto della sua storia. SportFace.