Incentivi auto | nel Decreto Sostegni-bis nessun rifinanziamento Unrae | Federauto e Anfia | “Scelta incomprensibile che arresta la transizione ecologica”

(Di sabato 22 maggio 2021) Glistatali alla rottamazione dei veicoli inquinanti e all’acquisto di quelli a basse emissioni non saranno rifinanziati. Il-bis infatti non lascia spazio a nuovi fondi per l’ecobonus, esaurito già da inizio aprile per lenella fascia 61-135 g/km di emissioni di CO2. Una decisione che ha suscitato le preoccupazioni delle associazioni di categoria, FEDER, che in un comunicato stampa congiunto hanno definito ladel governo Draghi di non inserire, nel, interventi a sostegno della domanda del settore“un’inaspettata mancanza”, oltre a essere anche “una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la...

Advertising

fattiamotore : Incentivi auto, nel Decreto Sostegni-bis nessun rifinanziamento. Unrae, Federauto e Anfia: “Scelta incomprensibile… - R0Sabrina : RT @ANFIA_it: Niente rifinanziamento #incentivi nel #DecretoSostegniBis: va contro la #strategia #UE sulla transizione #ecologica #ANFIA,… - infoiteconomia : Il presidente Biden approva auto e Pickup elettrici (guidando Ford F-150 Lightning): oltre 170 miliardi di incentivi - infoiteconomia : Addio incentivi auto. 'Incomprensibile assenza nel decreto Sostegni-bis' - infoiteconomia : Decreto Sostegni-bis, mancano incentivi auto: associazioni contro governo -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi auto

I 'motorini' a 3 ruote hanno un design anch'esso a metà trae moto. In effetti, per descrivere ...MP3 2021 Il mercato nazionale dei motocicli ha beneficiato negli ultimi mesi di diversi(...Come già successo per le, la mobilità elettrica sta diventando una realtà sempre più affermata,... Una crescita legata a diversi fattori: gligovernativi e la necessità di adeguare i ...Bonus Mobilità: i dettagli sugli incentivi 2021 Il Bonus Mobilità 2021 prevede uno ... nonché di 1.500 euro per la rottamazione dell’auto di classe Euro 3. Il bonus mobilità viene riconosciuto per ...Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore poss ...