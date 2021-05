Green Pass la via per riaprire le discoteche (Di sabato 22 maggio 2021) E’ ufficiale la decisione del Governo per le riaperture in vista dell’estate. Molti eventi e spostamenti saranno collegati alla possibilità di utilizzare un Green Pass per l’accesso. Vediamo nel dettaglio. Cosa è il Green Pass? Il Green Pass è lo strumento rivoluzione di questa estate, un Passaporto vero e proprio che, da quanto dichiarato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi 19 Maggio. Ma di che cosa si tratta? Il Green Pass è un certificato che viene rilasciato di seguito a determinati raggiungimenti, questi sono: un tampone negativo, la prima dose di vaccino e in ultimo un attestato di guarigione. Sarà da considerarsi un via libera vero e proprio, con il quale potersi spostare tra regioni ma anche partecipare ad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) E’ ufficiale la decisione del Governo per le riaperture in vista dell’estate. Molti eventi e spostamenti saranno collegati alla possibilità di utilizzare unper l’accesso. Vediamo nel dettaglio. Cosa è il? Ilè lo strumento rivoluzione di questa estate, unaporto vero e proprio che, da quanto dichiarato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi 19 Maggio. Ma di che cosa si tratta? Ilè un certificato che viene rilasciato di seguito a determinati raggiungimenti, questi sono: un tampone negativo, la prima dose di vaccino e in ultimo un attestato di guarigione. Sarà da considerarsi un via libera vero e proprio, con il quale potersi spostare tra regioni ma anche partecipare ad ...

Advertising

MedicalFactsIT : Green pass, raggiunta intesa in sede Ue: saranno riconosciuti da tutti i Paesi e avranno validità di 12 mesi… - MediasetTgcom24 : Green pass: ormai ci siamo - VIDEO #coronavirus - borghi_claudio : E, come prevedevo, il green pass stà già finendo in una grande risata... Tonnellate di isteria per nulla. Portugal… - RiccardoNastiIT : RT @MedicalFactsIT: Green pass, raggiunta intesa in sede Ue: saranno riconosciuti da tutti i Paesi e avranno validità di 12 mesi #MedicalfF… - AndreaCapanna : RT @MedicalFactsIT: Green pass, raggiunta intesa in sede Ue: saranno riconosciuti da tutti i Paesi e avranno validità di 12 mesi #MedicalfF… -