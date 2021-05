Formula 1 | Gp Montecarlo 2021 | qualifiche in diretta

Advertising

Corriere : Todt: «La F1 ha bisogno di una Ferrari forte. Vedo Michael Schumacher due volte al mese» - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : #F1, GP Monaco: alle 14.15 spazio dedicato alle vostre domande con @NicoRosberg e @davidevalsecchi che vi risponder… - ilveggente_it : ????? #FormulaUno, Qualifiche Gp di #Monaco, programma, orari e diretta tv, tutte le informazioni utili per la quint… - dinoadduci : Libere3 Montecarlo, che Ferrari! Verstappen 1° su Sainz e Leclerc. Alle 15 le qualifiche -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Montecarlo

una Ferrari che non vuole smettere di sognare. Aanche la terza sessione di prove libere del GP di Monaco ha visto le SF21 brillare, con Carlos Sainz (1'11'341) e Charles Leclerc (1'11'552) al secondo e terzo posto assoluto preceduti ...Max Verstappen è stato il più veloce nelle FP3 del Gran Premio di202 1 di1 . Nella terza sessione di prove libere ad inseguire il pilota della Red Bull ci sono le due Ferrari : secondo posto per Carlos Sainz , terzo per Charles Leclerc . Sul ...Montecarlo è una pista da alto carico aerodinamico, qui tutte le monoposto adottano ali a massimo carico aerodinamico per avere più aderenza e stabilità nelle numerose curve strette e lente del ...Tutti i tempi delle FP3. Max Verstappen davanti a tutti nelle ultime prove libere prima delle qualifiche del Gp di Monte Carlo. L'olandese della Red Bull si è lasciato alle spall ...