F.1, GP Monaco - Charles Leclerc conquista la pole a Monte Carlo (Di sabato 22 maggio 2021) Spettacolo garantito a Monte Carlo per le qualifiche del Gran Premio di Monaco: Charles Leclerc riporta in pole position la Ferrari, grazie a un'ottima prestazione che lo ha visto fermare il cronometro sull'1:10.346. Per il monegasco è una pole del tutto anomala, perché è stata messa in cassaforte proprio in seguito al suo stesso incidente, nell'ultimo tentativo cronometrato della Q3. Charles è andato a sbattere, danneggiando la sua vettura e la conseguente interruzione della sessione ha impedito ai rivali di poter provare a batterlo. Max Verstappen si è così dovuto accontentare della seconda posizione, mentre in seconda fila si schiereranno domani la Mercedes di Valtteri Bottas e l'altra Rossa di Carlos Sainz.

