Calcio: Lecce. Esonerato il tecnico Corini (Di sabato 22 maggio 2021) Il divorzio arriva dopo la mancata promozione in Serie A dei giallorossi salentini Lecce - Il Lecce ha reso noto di "aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l'allenatore Eugenio Corini. A mister Corini e al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lecce Calcio: Lecce. Esonerato il tecnico Corini Il divorzio arriva dopo la mancata promozione in Serie A dei giallorossi salentini LECCE - Il Lecce ha reso noto di "aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l'allenatore Eugenio Corini. A mister Corini e al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con ...

Il Lecce esonera Corini: 'Scelta lucida, seppur spietata' ... ma è una decisione arrivata a caldo, sono passate poche ore e nei prossimi giorni ci sarà interlocuzione sulle questione tecniche Stiamo facendo calcio senza introiti, investiamo per il Lecce e ci ...

Sticchi: “La società è TUTTA compatta per ripartire nonostante altri sacrifici economici” Il presidente, dopo aver affrontato i perché dell’esonero di Eugenio Corini, in compagnia del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, ha rassicurato tutti sulla coesione della compagine socie ...

