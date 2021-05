Basket, Semifinale Scudetto: Shields regala gara-1 a Milano. Venezia cade all’ultimo secondo (Di sabato 22 maggio 2021) Un canestro di Shavon Shields ad un secondo dalla fine regala la vittoria all’Olimpia Milano contro la Reyer Venezia nella gara-1 della Semifinale dei Playoff di Serie A. Finisce 81-79 in favore della squadra di Messina al termine di una partita che ha visto i padroni di casa allungare più volte, ma con gli ospiti sempre pronti alla rimonta e che sono andati vicinissimi a ribaltare subito il fattore campo. Ovviamente il grande protagonista della serata è Shavon Shields, autore non solo del canestro della vittoria, ma anche di 25 punti all’attivo con 9/11 dal campo (5/6 da tre punti). In doppia cifra chiude anche Kevin Punter con 13 punti; mentre a Venezia non sono bastati i 18 punti di Stefano Tonut e la doppia doppia di Mitchell Watt ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Un canestro di Shavonad undalla finela vittoria all’Olimpiacontro la Reyernella-1 delladei Playoff di Serie A. Finisce 81-79 in favore della squadra di Messina al termine di una partita che ha visto i padroni di casa allungare più volte, ma con gli ospiti sempre pronti alla rimonta e che sono andati vicinissimi a ribaltare subito il fattore campo. Ovviamente il grande protagonista della serata è Shavon, autore non solo del canestro della vittoria, ma anche di 25 punti all’attivo con 9/11 dal campo (5/6 da tre punti). In doppia cifra chiude anche Kevin Punter con 13 punti; mentre anon sono bastati i 18 punti di Stefano Tonut e la doppia doppia di Mitchell Watt ...

