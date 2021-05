WTA Parma 2021: Coco Gauff e Qiang Wang in finale nel torneo ducale (Di venerdì 21 maggio 2021) Si sono completate le semifinali al torneo WTA 250 di Parma, che si rivela in sostanza uno snodo a metà tra due mondi lontanissimi. Saranno infatti Cori “Coco” Gauff e Qiang Wang a giocarsi il titolo in terra ducale, dopo due semifinali dalle diverse connotazioni per il tipo di svolgimento. Nella prima, sono complessivamente più le opportunità della ceca Katerina Siniakova rispetto a quelle dell’americana, per larghi tratti: logica conseguenza delle cinque palle break nel corso del set d’apertura è il 5-4 e servizio, ma Gauff recupera e porta a casa il set di forza. Il secondo parziale va nettamente alla ceca, il terzo vede l’americana salvare due chance del 2-0 per la sua avversaria e poi involarsi lei stessa verso il 7-5 1-6 6-2 che la trascina ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Si sono completate le semifinali alWTA 250 di, che si rivela in sostanza uno snodo a metà tra due mondi lontanissimi. Saranno infatti Cori “a giocarsi il titolo in terra, dopo due semifinali dalle diverse connotazioni per il tipo di svolgimento. Nella prima, sono complessivamente più le opportunità della ceca Katerina Siniakova rispetto a quelle dell’americana, per larghi tratti: logica conseguenza delle cinque palle break nel corso del set d’apertura è il 5-4 e servizio, marecupera e porta a casa il set di forza. Il secondo parziale va nettamente alla ceca, il terzo vede l’americana salvare due chance del 2-0 per la sua avversaria e poi involarsi lei stessa verso il 7-5 1-6 6-2 che la trascina ...

