Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 20:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno obiettivo Cooperazione globale vaccinazioni ovunque nel mondo il premere Mario Draghi Apri il Global Summit sottolineando che si deve vaccinare il mondo farlo rapidamente la prof e vincere la pandemia in vista del futuro e gli fai con la presidente della commissione Ue von der leyen l’obiettivo del Summit assicurare vaccini a tutti Entro il 2021 100 milioni di dati ai paesi a basso e medio reddito che la dichiarazione finale dovrà riportare l’impegno di investire nella salute intanto la probabile traiettoria per il covid e diventare endemico con focolai stagionali per la diminuzione delle immunità naturale della copertura globale insufficiente dei vaccini che ho delle emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno obiettivo Cooperazione globale vaccinazioni ovunque nel mondo il premere Mario Draghi Apri il Global Summit sottolineando che si deve vaccinare il mondo farlo rapidamente la prof e vincere la pandemia in vista del futuro e gli fai con la presidente della commissione Ue von der leyen l’obiettivo del Summit assicurare vaccini a tutti Entro il100 milioni di dati ai paesi a basso e medio reddito che la dichiarazione finale dovrà riportare l’impegno di investire nella salute intanto la probabile traiettoria per il covid e diventare endemico con focolai stagionali per la diminuzione delle immunità naturale della copertura globale insufficiente dei vaccini che ho delle emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, ultime notizie: Oms, i morti sono 2-3 volte quelli ufficiali ? Gli aggiornamenti live sul sito del… - fanpage : I morti sarebbero 1,2 milioni in più rispetto ai dati ufficiali. Lo afferma l'Oms. - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - occhio_notizie : Covid nel Sannio, 28 nuovi casi e 45 guariti nelle ultime 24 ore - tempostretto : Un nuovo articolo: (Torna ai domiciliari l'ex sindaco di Tortorici, Galati) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… -