Tortora: concorso ad hoc con abuso sessuale? (Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri, 20 maggio 2021, si sono svolte delle perquisizioni a carico del segretario comunale del Comune di Tortora e di una sua dipendente indagati per turbativa d’asta e concussione. La vicenda non è ben chiara e inoltre sembrerebbe che ci sia una “talpa”. concorso ad hoc con abuso sessuale? Nella giornata di ieri sono state Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri, 20 maggio 2021, si sono svolte delle perquisizioni a carico del segretario comunale del Comune die di una sua dipendente indagati per turbativa d’asta e concussione. La vicenda non è ben chiara e inoltre sembrerebbe che ci sia una “talpa”.ad hoc con? Nella giornata di ieri sono state

CDNewsCalabria : Tortora, lavoro in cambio di sesso: indagati segretario comunale e una dipendente - reggiotv : Sono state eseguite a carico del segretario comunale del Comune di Tortora, nel cosentino, e di una dipendente… - calabrianewsit : Prestazioni sessuali in cambio successo #Concorso, 2 indagati nel Cosentino - - LaCnews24 : Tortora, vinse il concorso in cambio di sesso: indagati il segretario comunale e una dipendente #calabrianotizie… - FabioB_86 : Due persone nel mirino nell’inchiesta della procura di Paola. Inchiesta su un concorso pilotato e macchiato da avan… -