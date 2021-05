Tom Hiddleston riassume la storia di Loki in 30 secondi, in attesa della serie su Disney+ (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione dell’imminente debutto su Disney+, Tom Hiddleston ha regalato ai fan un breve riassunto di 30 secondi della storia di Loki all’interno del Marvel Cinematic Universe, attraverso un nuovo appassionante video. Nella clip, l’attore ripercorre tutte le malefatte del suo personaggio dal suo esordio nel film Thor, passando per The Avengers, Thor: The Dark World e i capitoli conclusivi, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Inizialmente prevista per il debutto l’11 giugno, la serie originale Marvel Studios Loki ha anticipato il lancio e arriverà da mercoledì 9 giugno in esclusiva su Disney+. Ecco la sinossi ufficiale: Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione dell’imminente debutto su, Tomha regalato ai fan un breve riassunto di 30diall’interno del Marvel Cinematic Universe, attraverso un nuovo appassionante video. Nella clip, l’attore ripercorre tutte le malefatte del suo personaggio dal suo esordio nel film Thor, passando per The Avengers, Thor: The Dark World e i capitoli conclusivi, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Inizialmente prevista per il debutto l’11 giugno, laoriginale Marvel Studiosha anticipato il lancio e arriverà da mercoledì 9 giugno in esclusiva su. Ecco la sinossi ufficiale:segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in ...

