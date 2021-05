Roma, l’uscita col papà rischia di finire in tragedia: crolla un albero, colpiti padre e figlio sul monapattino (Di venerdì 21 maggio 2021) Paura ieri sera a Roma dove il crollo di un albero ha provocato il ferimento di due persone e il danneggiamento alcune auto in sosta. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle ore 19,00 su Via Tiburtina all’altezza del civico 76. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Paura ieri sera adove il crollo di unha provocato il ferimento di due persone e il danneggiamento alcune auto in sosta. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle ore 19,00 su Via Tiburtina all’altezza del civico 76. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale diCapitale. 1 di 2 ...

