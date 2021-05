Revenge of the Mutant Camels: Minter ha rilasciato la versione aggiornata gratis – Notizia – c64Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) Com’era prevedibile, Jeff Minter ha rilasciato la versione aggiornata di Revenge of the Mutant Camels in forma completamente gratuita.. Com’era facilmente prevedibile, Jeff Minter ha rilasciato la versione aggiornata di Revenge of the Mutant Camels per Commodore 64 in forma completamente gratuita, in modo che tutti possano giocarci liberamente. Dato che stiamo parlando di un titolo risalente a quasi quarant’anni fa, ne saranno felici soprattutto i giocatori più vecchi. Dell’aggiornamento della versione Commodore 64 di Revenge of the Mutant Camels avevamo parlato qualche giorno fa, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Com’era prevedibile, Jeffhaladiof thein forma completamente gratuita.. Com’era facilmente prevedibile, Jeffhaladiof theper Commodore 64 in forma completamente gratuita, in modo che tutti possano giocarci liberamente. Dato che stiamo parlando di un titolo risalente a quasi quarant’anni fa, ne saranno felici soprattutto i giocatori più vecchi. Dell’aggiornamento dellaCommodore 64 diof theavevamo parlato qualche giorno fa, ...

