Pensioni, ecco chi deve comunicare la morte all'Inps (Di venerdì 21 maggio 2021) Pensioni, cosa fare quando muore il pensionato e a chi spetta comunicarne il decesso all'Inps? Agli eredi, al Comune di residenza o al medico che ne certifica la morte? A spiegarlo, attraverso una recente sentenza della Cassazione, è il sito di consulenza e informazione legale Laleggepertutti.it. Come riporta il sito, infatti "lo spiega la VI sezione penale della Cassazione in una pronuncia di cui è nota per ora solo l'informazione provvisoria e che arriva a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quanto affermato, in passato, dalla stessa Corte con le sentenze 48820/2013 e 14940/2018. La questione – si legge – è di particolare rilevanza se si tiene conto che, alla morte del pensionato, è necessario comunicare all'Inps l'avvenuto decesso affinché venga interrotta l'erogazione ...

