Nicolò Zaniolo, dopo la Nasti trova l'amore in un'altra ex tronista? Gli indizi (Di venerdì 21 maggio 2021) Nicolò Zaniolo ancora protagonista sulle riviste gossip. Il calciatore della Roma, ancora fermo ai box a causa di un terribile infortunio, continua a far parlare di sè per la sua vita fuori dal campo. dopo la fine della relazione con Chiara Nasti, nelle ultime ore sono iniziati a spuntare diversi rumors su una nuova storia d'amore. Il calciatore starebbe frequentando un'altra ex tronista di Uomini e Donne. Come senz'altro ricorderete, Zaniolo e la Nasti si sono lasciati il mese scorso per alcune incompatibilità. A quanto pare, però, nel cuore del calciatore sarebbe già entrata un'altra donna. Si tratterebbe dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi, Sophie Codegoni. Nicolò ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021)ancora protagonista sulle riviste gossip. Il calciatore della Roma, ancora fermo ai box a causa di un terribile infortunio, continua a far parlare di sè per la sua vita fuori dal campo.la fine della relazione con Chiara, nelle ultime ore sono iniziati a spuntare diversi rumors su una nuova storia d'. Il calciatore starebbe frequentando un'exdi Uomini e Donne. Come senz'altro ricorderete,e lasi sono lasciati il mese scorso per alcune incompatibilità. A quanto pare, però, nel cuore del calciatore sarebbe già entrata un'donna. Si tratterebbe dell'exdel dating show di Maria De Filippi, Sophie Codegoni....

Advertising

zazoomblog : Nicolò Zaniolo una nuova fiamma per il dopo Chiara Nasti? - #Nicolò #Zaniolo #nuova #fiamma - ElisaDiGiacomo : Sophie Codegoni, ex U&D, starebbe frequentando Nicolò Zaniolo - YosefPiperno : Fortunatamente a Roma avrà Nicolò Zaniolo a indicare la via #uominifortidestiniforti #uominidebolidestinideboli - blogtivvu : Nicolò Zaniolo si frequenta con l’ex tronista di #UominieDonne Sophie Codegoni? L’indizio - Novella_2000 : Nicolò Zaniolo, dopo Chiara Nasti frequenta un’ex tronista? Gli indizi -