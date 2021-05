Napoli, campagna di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti plastici e mascherine (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comune di Napoli lancia la campagna di sensibilizzazione ‘Yet a Mask!’ finalizzata all’educazione per il corretto conferimento dei rifiuti plastici e in particolar modo delle mascherine di protezione, utilizzate per contrastare la pandemia da covid. La campagna vuole essere espressione della cittadinanza attiva e responsabile con azioni mirate all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’up cycling. Si parte domenica dalle ore 11:00 alle ore 18:00 in due punti strategici della città: Rotonda Diaz e piazza Trieste e Trento, quest’ultimo presidio sarà nella zona antistante il Palazzo Reale. Nell’ambito dello svolgimento della delega al “Made in Naples” e coerentemente con le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comune dilancia ladi‘Yet a Mask!’ finalizzata all’educazione per ildeie in particolar modo delledi protezione, utilizzate per contrastare la pandemia da covid. Lavuole essere espressione della cittadinanza attiva e responsabile con azioni mirate all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’up cycling. Si parte domenica dalle ore 11:00 alle ore 18:00 in due punti strategici della città: Rotonda Diaz e piazza Trieste e Trento, quest’ultimo presidio sarà nella zona antistante il Palazzo Reale. Nell’ambito dello svolgimento della delega al “Made in Naples” e coerentemente con le ...

