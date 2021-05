Le Storie Siamo Noi | Silvia ed Elisa | «Distrutte dal mobbing perché ci amiamo»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quando abbiamo chiesto a Silvia ed Elisa (nomi di fantasia) una fotografia da pubblicare insieme alla loro storia c’è stato il silenzio. Poi Elisa, 50 anni appena compiuti, ha preso fiato: «Quello che abbiamo subìto ha distrutto la nostra vita, i progetti che avevamo. È cambiato tutto. Io sono stata in cura psichiatrica, ho preso dei farmaci, sono finita in ospedale. A tratti ho pensato di farla finita. Non sono più la stessa persona di prima. Adesso pensare di metterci la faccia so che è importante ma fa paura».