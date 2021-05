La Lazio prova il doppio colpo dal Napoli | nel mirino Hysaj e Maksimovic

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” parla del futuro di due calciatori azzurri in scadenza il prossimo 30 giugno,. I due sembrano molto vicini ad approdare alla. Ecco quanto evidenziato: “, portano a, da dove potrebbe arrivare anche il nuovo allenatore (Gattuso è il principale candidato se dovesse fallire definitivamente la trattativa per il rinnovo di Inzaghi). Ma le cose non sono collegate, nel senso che Maksimovc esono due obiettivi della società romana a prescindere da chi sarà l’allenatore. Sono entrambi prossimi allo svincolo (i relativi contratti scadono il 30 giugno) e questo li rende particolarmente appetibili”. “era stato vicino ad un trasferimento alla ...

Advertising

gilnar76 : La Lazio prova il doppio ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Riab17753075 : @SignorErnesto @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli La informo. In Lazio lei inizia prenotaZ. Vede elenco hub disponi… - fabiospes1 : @myrtamerlino Dopo la splendida prova alla Regione Lazio...???? - zazoomblog : Concorso straordinario per il ruolo chi supera prova scritta. AGGIORNATO Lazio - #Concorso #straordinario #ruolo - manuelmonaldi : #vigna impiantata si prova esperimento #lecinaronero Vitigno autoctono del Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio prova

Orizzonte Scuola

Da prendere in considerazione gli elenchi delladel salto in lungo, per conoscere il gruppo di appartenenza degli atleti." Estratto da FIDALDISPOSITIVO TECNICO Iscritti/Risultati Gruppi ...... sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui... Roma, () sez. III, 05/06/2019, n.7226 Nesso di causalità tra la somministrazione di sangue ...L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” parla del futuro di due calciatori azzurri in scadenza il prossimo 30 giugno, Hysaj e Maksimovic. I due sembrano molto vicini ad approdare alla Lazio. Ec ...Ostia – Quattro discipline, per cinque gare, che nel weekend sanciranno di fatto la ripresa dello sport agonistico nella Capitale. Sabato 22 e domenica 23 maggio, il Porto Turistico di Roma e Ostia sa ...