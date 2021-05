Kobo Elipsa, l'eReader da 10 pollici che diventa un quaderno digitale con cui prendere appunti (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli eBook e gli eReader non hanno ancora espresso il massimo del loro potenziale. Se gli ultimi dieci anni sono serviti al mercato per trovare lo schermo e l’«inchiostro» adatto per il formato elettronico, i prossimi dieci serviranno per strappare i lettori dalle loro abitudini cartacee cercando di trovare nuovi spunti per convincerli a fare il salto nel mondo digitale. Per questo motivo, il nuovo Kobo Elipsa è un eReader completamente diverso dal solito: più grande, più leggero e con un pennino in più per prendere appunti, sottolineare o scrivere direttamente sul tuo eBook. Rakuten Kobo taglia i ponti con il passato e crea il suo dispositivo più grande di sempre, provando a creare un pacchetto indispensabile per la scrittura e la lettura. Dotato di un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli eBook e glinon hanno ancora espresso il massimo del loro potenziale. Se gli ultimi dieci anni sono serviti al mercato per trovare lo schermo e l’«inchiostro» adatto per il formato elettronico, i prossimi dieci serviranno per strappare i lettori dalle loro abitudini cartacee cercando di trovare nuovi spunti per convincerli a fare il salto nel mondo. Per questo motivo, il nuovoè uncompletamente diverso dal solito: più grande, più leggero e con un pennino in più per, sottolineare o scrivere direttamente sul tuo eBook. Rakutentaglia i ponti con il passato e crea il suo dispositivo più grande di sempre, provando a creare un pacchetto indispensabile per la scrittura e la lettura. Dotato di un ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Kobo Elipsa: eReader e quaderno per gli appunti... - #rakutenkobo #koboelipsa #kindle #kobo #bookstagram #instabook #libridal… - TuttoTechNet : Rakuten Kobo presenta Kobo Elipsa: libro e quaderno per gli appunti in un unico dispositivo - HDblog : RT @HDblog: Kobo Elipsa ufficiale: ebook reader da 10,3' con supporto allo stilo - notebookitalia : Rakuten Kobo ha presentato Kobo Elipsa, un ebook-reader con display E-Ink da 10.3' e penna Kobo Stylus, in grado di… - infoiteconomia : Kobo Elipsa: lettore di ebook da 10,3 pollici -