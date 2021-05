Il principe Harry “Droghe e alcol per non pensare alla morte di mia madre” (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora nuove rivelazioni choc fatte dal nipote della regina Elisabetta, il principe Harry in una nuova conversazione con Oprah Winfrey. Ci sono nuove e sempre più scioccanti rivelazioni fatte dal principe Harry, all’interno del documentario “The Me You Can’t See” di Oprah Winfrey e in onda su su Apple TV. Il nipote della Regina Elisabetta ha infatti confessato di avere in passato, fatto uso di Droghe e di alcol e questo, al solo scopo di non pensare alla morte della cara madre, Lady Diana. Il principe Harry fra alcol e Droghe per non pensare alla morte di Lady Diana “Bevevo tanto ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora nuove rivelazioni choc fatte dal nipote della regina Elisabetta, ilin una nuova conversazione con Oprah Winfrey. Ci sono nuove e sempre più scioccanti rivelazioni fatte dal, all’interno del documentario “The Me You Can’t See” di Oprah Winfrey e in onda su su Apple TV. Il nipote della Regina Elisabetta ha infatti confessato di avere in passato, fatto uso die die questo, al solo scopo di nondella cara, Lady Diana. Ilfraper nondi Lady Diana “Bevevo tanto ...

