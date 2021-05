I contagi sul lavoro sono stati 171.804 da inizio pandemia, con 600 morti. I dati dell’Inail: aumenta l’incidenza in alcuni settori (Di venerdì 21 maggio 2021) I contagi sul lavoro segnalati all’Inail da inizio pandemia allo scorso 30 aprile sono stati 171.804. In 600 di questi casi, il lavoratore è morto. sono i dati diffusi dall’Istituto, che segnala come finalmente nel periodo tra febbraio e aprile si è assistito un calo dell’incidenza dei casi di infezione tra il personale che opera nella sanità e assistenza sociale, che è tornata ai livelli dell’estate 2020. Un primo effetto delle vaccinazioni. Al contrario, però, è aumentata l’incidenza in altri settori produttivi, come trasporti, servizi di alloggio e ristorazione, commercio e servizi di informazione e comunicazione. Tra febbraio e aprile di quest’anno questi settori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Isulsegnalati all’Inail daallo scorso 30 aprile171.804. In 600 di questi casi, il lavoratore è morto.diffusi dall’Istituto, che segnala come finalmente nel periodo tra febbraio e aprile si è assistito un calo deldei casi di infezione tra il personale che opera nella sanità e assistenza sociale, che è tornata ai livelli dell’estate 2020. Un primo effetto delle vaccinazioni. Al contrario, però, ètain altriproduttivi, come trasporti, servizi di alloggio e ristorazione, commercio e servizi di informazione e comunicazione. Tra febbraio e aprile di quest’anno questi...

