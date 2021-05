Highlights Musetti-Bedene | quarti di finale Atp Lione 2021 VIDEO

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzovola in semi. Il tennista azzurro ha sconfitto lo sloveno Aljazneididel torneo Atp 250 di(Francia, terra battuta) con il punteggiodi 6-3 7-6(2). Ottimo match dell’azzurro che centra la terza semiin un torneo Atp: primo set praticamente dominato e ben condotto, secondo parziale di rincorsa concluso con un ottimo tie-break. Adesso in semici sarà Stefanos Tsitsipas: in alto ildegli. SportFace.

Advertising

Maria33759436 : RT @OA_Sport: #TENNIS Lorenzo Musetti ottiene la quinta vittoria in carriera contro un Top-20, su 8 affrontati: il video della vittoria con… - OA_Sport : #TENNIS Lorenzo Musetti ottiene la quinta vittoria in carriera contro un Top-20, su 8 affrontati: il video della vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Musetti

Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti esul confronto trae Tsitsipas. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL TORNEO... mercoledì 19 maggio, come secondo incontro sul Centrale dalle ore 11.00 (dopo- Korda). La ... Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con annessi approfondimenti epost ...Musetti-Bedene: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Lione ...Lorenzo Musetti ha ottenuto l'accesso alle semifinali dell'Atp 250 di Lione 2021 e sfiderà Stefanos Tsitsipas. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...