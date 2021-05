Fragile tregua Israele-Hamas Festa a Gaza | scontri sulla Spianata delle Moschee

Advertising

EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: Striscia di Gaza: un fragile cessate il fuoco - - fromeo : Striscia di Gaza: un fragile cessate il fuoco - mentinfuga : Striscia di Gaza: un fragile cessate il fuoco - - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: I palestinesi festeggiano, ma la tensione resta altissima. E dopo 11 giorni di bombardamenti il bilancio è drammatico http… - IlPrimatoN : I palestinesi festeggiano, ma la tensione resta altissima. E dopo 11 giorni di bombardamenti il bilancio è drammati… -

Ultime Notizie dalla rete : Fragile tregua

Rai News

Del resto che siabasta leggere le parole del ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, ... Laè operativa dalle 2 del mattino di questo Venerdì e al momento non si registrano ...... l' ennesima in cui mostra un lato di sé molto intimista e, sofferente. Nel nuovo ... sua moglie, in quanto si sentiva braccato dai paparazzi che non gli davano. Una situazione per cui ...Ma tra gli abitanti prevale lo scetticismo, per il timore che la pace sia fragile e che la città possa finire nuovamento sotto il fuoco delle fazioni militari della Striscia mentre altri cittadini si ...Risultato ottenuto dopo le pressioni crescenti da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per porre fine a 11 giorni di combattimenti ...