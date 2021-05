Fincantieri costruirà seconda fregata del programma Constellation

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato che la US Navy eserciterà l’opzione, del valore di circa 555 milioni di dollari, che assegna alla controllata americana di, Marinette Marine (FMM), la costruzione dellalanciamissili della classe “”. FMM sta attualmente lavorando alla fase di progettazione di dettaglio della prima unità. La produzione inizierà alla fine di quest’anno, con consegna dell’unità prevista nel 2026. Il” è stato assegnato nel 2020 a FMM, con un contratto per la primacon l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, del valore complessivo perdi circa 5,5 miliardi di ...