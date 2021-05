Figliuolo alle regioni: "Basta annunci non coordinati. Vaccinare prima over 60 e fragili" (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccinare “soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità” resta la priorità, ma “questi ultimi giorni tale focus appare un po’ perso di vista,nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza”. Così il commissario Francesco Figliuolo scrive al presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, secondo Corriere.it, intimando di smetterla con “annunci di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale”. Il rischio è “confondere l’opinione pubblica e minare la fiducia tra regioni”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021)“soggetti60 e cittadini che presentano comorbilità” resta la priorità, ma “questi ultimi giorni tale focus appare un po’ perso di vista,nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza”. Così il commissario Francescoscrive al presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga, secondo Corriere.it, intimando di smetterla con “di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale”. Il rischio è “confondere l’opinione pubblica e minare la fiducia tra”.

Advertising

Ettore_Rosato : Da oggi #coprifuoco alle 23 e inizio percorso ritorno a normalità possibile grazie a lavoro su vaccini del generale… - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - soteros1 : RT @Michele_Arnese: «Si susseguono annunci di azioni non inserite nel programma nazionale che potrebbero confondere l’opinione pubblica. Do… - 73deva73 : RT @italianelcuore3: Figliuolo alle regioni: 'Basta annunci non coordinati. Vaccinare prima over 60 e fragili' - italianelcuore3 : Figliuolo alle regioni: 'Basta annunci non coordinati. Vaccinare prima over 60 e fragili' -