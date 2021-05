Draghi ponga le basi per un processo di umanizzazione della società (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Governo non può eludere la necessità di destinare, in via prioritaria, sostegni economici anche ai cittadini più poveri, tra cui si annoverano anche gli anziani indigenti e coloro che, ogni giorno, si mettono in fila per ricevere il pasto quotidiano da chi fa beneficenza. In seguito alle chiusure necessarie per fronteggiare la pandemia i poveri sono aumentati. Su tale drammatica realtà occorre incisivamente intervenire. Quindi, che siano i più deboli fisicamente e socialmente a ricevere, per primi, l'adeguato aiuto economico da parte del Governo. La popolazione povera non può essere subalterna ai ricchi che posseggono, rispetto ai poveri, i mezzi per difendersi dalla crisi causata dalla pandemia. Prima il popolo e poi le classi agiate, che, in misura diversa, senza dubbio, sono state danneggiate dalle conseguenze della pandemia. Il popolo, da sempre, crea benessere ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Governo non può eludere la necessità di destinare, in via prioritaria, sostegni economici anche ai cittadini più poveri, tra cui si annoverano anche gli anziani indigenti e coloro che, ogni giorno, si mettono in fila per ricevere il pasto quotidiano da chi fa beneficenza. In seguito alle chiusure necessarie per fronteggiare la pandemia i poveri sono aumentati. Su tale drammatica realtà occorre incisivamente intervenire. Quindi, che siano i più deboli fisicamente e socialmente a ricevere, per primi, l'adeguato aiuto economico da parte del Governo. La popolazione povera non può essere subalterna ai ricchi che posseggono, rispetto ai poveri, i mezzi per difendersi dalla crisi causata dalla pandemia. Prima il popolo e poi le classi agiate, che, in misura diversa, senza dubbio, sono state danneggiate dalle conseguenzepandemia. Il popolo, da sempre, crea benessere ...

Advertising

CostanzaBattis1 : @Michele_Anzaldi @editoria Salini spara le ultime cartucce a disposizione.Credo che la RAI non abbia mai raggiunto… - gioporce : RT @fattoquotidiano: Tutti si augurano che il problema non si ponga, che si riapra con la “gradualità” consigliata dai tecnici a Mario Drag… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tutti si augurano che il problema non si ponga, che si riapra con la “gradualità” consigliata dai tecnici a Mario Drag… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Tutti si augurano che il problema non si ponga, che si riapra con la “gradualità” consigliata dai tecnici a Mario Drag… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Tutti si augurano che il problema non si ponga, che si riapra con la “gradualità” consigliata dai tecnici a Mario Drag… -