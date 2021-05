Donna scomparsa a Castelfranco di Sotto, trovato il cadavere di Khrystyna Novak (Di venerdì 21 maggio 2021) Il corpo senza vita di Khrystyna Novak è stato ritrovato dalla polizia di Pisa. La Donna era scomparsa a Castelfranco di Sotto a novembre. In marzo arrestato il vicino di casa. PISA – E’ stato rinvenuto nei in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto il cadavere di Khrystyna Novak, la ragazza scomparsa lo scorso novembre. Il corpo è stato trovato in un casolare, non lontano dal luogo della scomparsa, dopo una battuta effettuata dagli agenti della polizia di Pisa, proprio nell’area nella quale il cellulare della giovane ucraina aveva smesso di trasmettere segnali. https://www.youtube.com/watch?v=TCgwEtGHWaQ Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il corpo senza vita diè stato ridalla polizia di Pisa. Laeradia novembre. In marzo arrestato il vicino di casa. PISA – E’ stato rinvenuto nei in un casolare nei pressi didiildi, la ragazzalo scorso novembre. Il corpo è statoin un casolare, non lontano dal luogo della, dopo una battuta effettuata dagli agenti della polizia di Pisa, proprio nell’area nella quale il cellulare della giovane ucraina aveva smesso di trasmettere segnali. https://www.youtube.com/watch?v=TCgwEtGHWaQ

