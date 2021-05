Deal sul Certificato Covid digitale dell' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 maggio 2021) L'accordo è arrivato alle 18 e 30 di ieri, dopo quattro ore e mezzo di discussione tra la presidenza portoghese del Consiglio'Ue e i rappresentati nel Parlamento europeo. Il primo di luglio nascerà il “'Ue” - il precedente nome eraverde- per permettere a chi è vaccinato, ha un tampone negativo o è guarito dal-19 di viaggiare liberamente da uno stato membro all'altro senza essere sottoposto a obblighi di test o quarantena. L'obiettivo è salvare la stagione turistica e iniziare a riaprire le frontiere, che si erano brutalmente chiuse nel marzo del 2020 con l'arrivoa pandemia in Europa e richiuse durante lo scorso autunno quando ha colpito la seconda ondata. Almeno in ...