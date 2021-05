Concorsi Comune di Portici, 14 posti di Istruttore area vigilanza: domande fino al 21 giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) *aggiornamento del 21/05/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di rettifica e riapertura del bando di categoria C. La patente di categoria A non deve essere più necessariamente posseduta prima di fare domanda, ma potrà essere conseguita anche durante il periodo di formazione, a spese del candidato. Sono stati riaperti inoltre i termini per la presentazione della domanda, che potrà essere inviata fino al 21 giugno 2021. Leggi l’avviso Nuove possibilità di assunzione presso il Comune di Portici con due nuovi Concorsi pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 marzo 2021 sono stati infatti pubblicati due avvisi per altrettante selezioni pubbliche che riguardano i seguenti posti: 4 posti di Istruttore direttivo, area ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 21 maggio 2021) *aggiornamento del 21/05/2021: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di rettifica e riapertura del bando di categoria C. La patente di categoria A non deve essere più necessariamente posseduta prima di fare domanda, ma potrà essere conseguita anche durante il periodo di formazione, a spese del candidato. Sono stati riaperti inoltre i termini per la presentazione della domanda, che potrà essere inviataal 212021. Leggi l’avviso Nuove possibilità di assunzione presso ildicon due nuovipubblici. Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 marzo 2021 sono stati infatti pubblicati due avvisi per altrettante selezioni pubbliche che riguardano i seguenti: 4didirettivo,...

