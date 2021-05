Calciomercato Juventus, Esclusiva: ecco dove giocherà Buffon (Di venerdì 21 maggio 2021) Gigi Buffon lascia la Juventus e infiamma il Calciomercato, pronto a ricominciare, a 43 anni, da un’altra parte. Ma quale squadra gli affiderà i guantoni? Gigi Buffon (Getty Images)Quando sei un campione lo puoi essere anche a 43 anni e se Cristiano Ronaldo stupisce tutti a 36 che dire di Gigi che ne ha 7 in più? Sicuramente il portierone sogna in grande e vuole un’idea folle, ma difficilmente lo scopriremo prima di domenica quando ci sarà l’ultima gara di un campionato quanto mai prima in bilico, almeno negli ultimi dieci anni, per la sua Juventus. Saluta alzando una Coppa Italia, per gentile concessione di Giorgio Chiellini, e con tante belle prove tra cui quella al Nou Camp per lo 0-3 contro il Barcellona. LEGGI ANCHE >>> L’ultima di Gigi in bianconero Fatto sta che il ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Gigilascia lae infiamma il, pronto a ricominciare, a 43 anni, da un’altra parte. Ma quale squadra gli affiderà i guantoni? Gigi(Getty Images)Quando sei un campione lo puoi essere anche a 43 anni e se Cristiano Ronaldo stupisce tutti a 36 che dire di Gigi che ne ha 7 in più? Sicuramente il portierone sogna in grande e vuole un’idea folle, ma difficilmente lo scopriremo prima di domenica quando ci sarà l’ultima gara di un campionato quanto mai prima in bilico, almeno negli ultimi dieci anni, per la sua. Saluta alzando una Coppa Italia, per gentile concessione di Giorgio Chiellini, e con tante belle prove tra cui quella al Nou Camp per lo 0-3 contro il Barcellona. LEGGI ANCHE >>> L’ultima di Gigi in bianconero Fatto sta che il ...

