«Army of the Dead», su Netflix il nuovo, titanico, zombie-movie di Zack Snyder (Di venerdì 21 maggio 2021) È arrivato Army of the Dead. Fin da quando è stato annunciato, tra le produzioni Netflix Original in arrivo nel 2021, lo zombie-movie firmato da Zack Snyder ha destato non poca curiosità e aspettative. Quest'ultime, poi, sono letteralmente esplose con il trailer pazzesco che ha stuzzicato più, forse, dell'uscita della monumentale Snyder's Cut di Justice League. Suona particolarmente divertente la coincidenza che il regista compia il grande ritorno nel 2021 con ben due titoli di punta, di cui uno a base di zombie. Del resto, il film di debutto di Snyder nel 2004 era stato proprio L'alba dei notti viventi, remake del titolo zombie (1978) di George Romero che, nel'68, aveva lanciato il genere con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) È arrivatoof the. Fin da quando è stato annunciato, tra le produzioniOriginal in arrivo nel 2021, lofirmato daha destato non poca curiosità e aspettative. Quest'ultime, poi, sono letteralmente esplose con il trailer pazzesco che ha stuzzicato più, forse, dell'uscita della monumentale's Cut di Justice League. Suona particolarmente divertente la coincidenza che il regista compia il grande ritorno nel 2021 con ben due titoli di punta, di cui uno a base di. Del resto, il film di debutto dinel 2004 era stato proprio L'alba dei notti viventi, remake del titolo(1978) di George Romero che, nel'68, aveva lanciato il genere con ...

