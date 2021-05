WTA Parma 2021, Errani sconfitta da Stephens. In semifinale anche Gauff, Siniakova e Wang (Di giovedì 20 maggio 2021) Si sono da poco conclusi i quarti di finale del WTA di Parma. Niente da fare per Sara Errani che cede di fronte a una scatenata Sloane Stephens. La statunitense ha vinto in maniera netta con il punteggio di 6-3 6-0. Le statistiche mostrano in maniera chiara la differenza che si è vista in campo. La 34enne nativa di Bologna ha sofferto molto al servizio e il 25% di punti ottenuti con la seconda, contro il 56% dell’americana, rappresentano un handicap al quale non è riuscita a trovare soluzione. Stephens ha gestito molto bene anche i momenti chiave della sfida annullando ben sette delle otto palle break, mentre Errani è riuscita a centrare il medesimo obiettivo solo otto volte su quattordici. Nessun problema per l’altra statunitense Cori Gauff che ha impiegato poco più ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si sono da poco conclusi i quarti di finale del WTA di. Niente da fare per Sarache cede di fronte a una scatenata Sloane. La statunitense ha vinto in maniera netta con il punteggio di 6-3 6-0. Le statistiche mostrano in maniera chiara la differenza che si è vista in campo. La 34enne nativa di Bologna ha sofferto molto al servizio e il 25% di punti ottenuti con la seconda, contro il 56% dell’americana, rappresentano un handicap al quale non è riuscita a trovare soluzione.ha gestito molto benei momenti chiave della sfida annullando ben sette delle otto palle break, mentreè riuscita a centrare il medesimo obiettivo solo otto volte su quattordici. Nessun problema per l’altra statunitense Coriche ha impiegato poco più ...

