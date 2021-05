Ufficiale | il fratello di Varane firma il suo primo contratto professionistico col Lens

(Di giovedì 20 maggio 2021) Jonathan19enne del giocatore del Real Madrid, hato il suoda professionista con il, club che lanciò Raphael nel grande calcio. Ecco il Tweet: Premier contrat pro pour ???????? ?????? "???????? ?? ?????? ???????? ?? ??? ????? ????????? !"#PremierContratPro #GuidésParNotreFierté #rcInterviews et photos — Racing Club de(@RC) May 18, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Jonathan Varane ,19enne fratello del giocatore del Real Madrid, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lens, club che lanciò il difensore francese nel grande calcio.