Udinese | la Dacia Arena diventa hub vaccinale | l’annuncio del club

L'Udinese ha inaugurato oggi l'hub vaccinale della Dacia Arena: è il primo stadio italiano a disposizione per le vaccinazioni anti Covid Inaugurato stamane l'hub vaccinale della Dacia Arena, primo stadio italiano a mettere a disposizione i propri spazi interni per le vaccinazioni anti Covid 19 destinate alle aziende del territorio. Un'iniziativa attuata in collaborazione conConfindustria Udine e Regione Friuli Venezia Giulia. Udinese Calcio, sin da subito, è stata in prima linea mettendo a disposizione la Curva Nord della Dacia Arena, luogo simbolo del tifo bianconero, per l'allestimento di un centro vaccinale che vaccinerà almeno 1000 persone al giorno con circa 20.000 prenotazioni già pervenute da ...

