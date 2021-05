Taranto: processo Ambiente svenduto, da ieri sera la camera di consiglio Sentenza attesa per fine mese (Di giovedì 20 maggio 2021) ieri sera, in una struttura della Marina militare, i giudici della corte d’assise di Taranto si sono ritirati per la camera di consiglio. Finita la fase dibattimentale si va dunque verso la Sentenza, per il processo Ambiente svenduto su ipotesi di disastro ambientale e altri reati contestati a vario titolo. Sono 47 gli imputati, per nove di loro l’accusa ha chiesto di non procedere causa intervenuta prescrizione. Giorgio Assennato, ex responsabile Arpa Puglia, ha rinunciato alla prescrizione perché chiede l’assoluzione con formula piena. L'articolo Taranto: processo Ambiente svenduto, da ieri ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 maggio 2021), in una struttura della Marina militare, i giudici della corte d’assise disi sono ritirati per ladi. Finita la fase dibattimentale si va dunque verso la, per ilsu ipotesi di disastro ambientale e altri reati contestati a vario titolo. Sono 47 gli imputati, per nove di loro l’accusa ha chiesto di non procedere causa intervenuta prescrizione. Giorgio Assennato, ex responsabile Arpa Puglia, ha rinunciato alla prescrizione perché chiede l’assoluzione con formula piena. L'articolo, da...

