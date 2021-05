Summer Game Fest: annunciata la data di inizio dell’edizione 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) annunciata tramite un trailer la data di inizio dell’edizione 2021 del Summer Game Fest, il Festival del videogioco interamente in streaming Arriva in seguito alla pubblicazione del primo trailer la conferma dell’arrivo dell’edizione 2021 del Summer Game Fest, il Festival stagionale del videogioco composto unicamente da eventi in streaming. Si tratta della seconda edizione della rassegna, che deve la sua natura digitale al fatto di essere nata durante il periodo di maggior diffusione della pandemia da Covid-19 e di essere pensata proprio per sopperire all’impossibilità di organizzare le tradizionali fiere di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 maggio 2021)tramite un trailer ladidel, ilival del videogioco interamente in streaming Arriva in seguito alla pubblicazione del primo trailer la conferma dell’arrivodel, ilival stagionale del videogioco composto unicamente da eventi in streaming. Si tratta della seconda edizione della rassegna, che deve la sua natura digitale al fatto di essere nata durante il periodo di maggior diffusione della pandemia da Covid-19 e di essere pensata proprio per sopperire all’impossibilità di organizzare le tradizionali fiere di ...

Advertising

esports247_it : Summer Game Fest 2021, si parte il 10 giugno: l'annuncio di Geoff Keighley - tuttoteKit : Summer Game Fest: annunciata la data di inizio dell'edizione 2021 #ElectronicArts #Steam #SummerGameFest2021… - Pschirki : RT @PassioneXbox: Al via il prossimo 10 Giugno il Summer Game Fest 2021, oltre a numerosi publisher pronti a mostrare le novità in arrivo,… - PassioneXbox : Al via il prossimo 10 Giugno il Summer Game Fest 2021, oltre a numerosi publisher pronti a mostrare le novità in ar… - infoitscienza : Geoff Keighley annuncia la lista dei partner di Summer Game Fest 2021 -