Stellantis, al via la riorganizzazione dei concessionari europei (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Stellantis ha annunciato che dal prossimo 31 maggio presenterà la disdetta, con un preavviso di due anni, per tutti i contratti di vendita e assistenza con i concessionari europei nell’ambito di una riorganizzazione della sua rete di distribuzione, con l’obiettivo di lanciare un nuova rete distributiva multimarche a giugno 2023. Lo ha reso noto la Cecra, l’associazione europea del concessionari auto. Stellantis ha spiegato che “per allinearsi ai cambiamenti normativi e alle evoluzioni dell’industria automobilistica, ha deciso di rafforzare il suo modello di distribuzione in Europa, promuovendo un modello sostenibile, dinamico, snello ed efficiente per tutti i suoi brand”. Un portavoce della casa automobilistica ha aggiunto che i rappresentanti dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che dal prossimo 31 maggio presenterà la disdetta, con un preavviso di due anni, per tutti i contratti di vendita e assistenza con inell’ambito di unadella sua rete di distribuzione, con l’obiettivo di lanciare un nuova rete distributiva multimarche a giugno 2023. Lo ha reso noto la Cecra, l’associazione europea delauto.ha spiegato che “per allinearsi ai cambiamenti normativi e alle evoluzioni dell’industria automobilistica, ha deciso di rafforzare il suo modello di distribuzione in Europa, promuovendo un modello sostenibile, dinamico, snello ed efficiente per tutti i suoi brand”. Un portavoce della casa automobilistica ha aggiunto che i rappresentanti dei ...

