Serie C | date e orari del primo turno dei playoff nazionali Il programma

Ecco le gare di Andata e Ritorno del primo turno Play Off Nazionale di Serie C con le date e gli orari d'inizio: primo turno PLAY OFF NAZIONALE GARE DI ANDATA DOMENICA 23 MAGGIO 2021 GARA 1FERALPISALÒ – BARI Ore 17.30 GARA 2MATELICA – RENATE Ore 17.30 GARA 3PALERMO – AVELLINO Ore 17.30 GARA 4ALBINOLEFFE – MODENA Ore 17.30 GARA 5PRO VERCELLI – SÜDTIROL Ore 15.30 Diretta Rai Sport Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

