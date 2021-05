Serie B: il Venezia prima finalista, 1-1 a Lecce. Mancosu sbaglia un rigore (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Venezia è la prima finalista a giocarsi un posto in Serie A. I lagunari, dopo la vittoria dell’andata per 1-1, pareggiano al Via Del Mare con il Lecce per 1-1 e ottengono il pass per la finalissima che mette in palio un posto per la massima Serie. Gara vibrante con il Lecce che attacca sin dall’inizio alla ricerca del vantaggio ma nei minuti di recupero del primo tempo, il Venezia usufruisce di un calcio di rigore che Aramu segna al terzo minuto di recupero. Intervallo con il Venezia avanti 1-0 e con il Lecce costretto a segnare 2 gol per passare. Nella ripresa, il Lecce si mette in campo con il giusto atteggiamento. Al 48? espulso Pablo Rodriguez dalla panchina. Al 66? Pettinari ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilè laa giocarsi un posto inA. I lagunari, dopo la vittoria dell’andata per 1-1, pareggiano al Via Del Mare con ilper 1-1 e ottengono il pass per la finalissima che mette in palio un posto per la massima. Gara vibrante con ilche attacca sin dall’inizio alla ricerca del vantaggio ma nei minuti di recupero del primo tempo, ilusufruisce di un calcio diche Aramu segna al terzo minuto di recupero. Intervallo con ilavanti 1-0 e con ilcostretto a segnare 2 gol per passare. Nella ripresa, ilsi mette in campo con il giusto atteggiamento. Al 48? espulso Pablo Rodriguez dalla panchina. Al 66? Pettinari ...

