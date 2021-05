Sapete quanto guadagnano gli attori di “Beautiful”? Cifre da capogiro (Di giovedì 20 maggio 2021) “Beautiful” è una celebre e fortunata soap del panorama televisivo internazionale che vanta attori di fama. Cifre e stipendi del cast. “Beautiful” rappresenta per molti più di una semplice soap opera: è un cult del genere sentimentale. I loro intrighi, le relazioni intraprese e finite, gli amori e le dipartite di qualsiasi tipo avvicinano il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 20 maggio 2021) “” è una celebre e fortunata soap del panorama televisivo internazionale che vantadi fama.e stipendi del cast. “” rappresenta per molti più di una semplice soap opera: è un cult del genere sentimentale. I loro intrighi, le relazioni intraprese e finite, gli amori e le dipartite di qualsiasi tipo avvicinano il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

spacecyruz : voi non sapete quanto mi attirano quei fondotinta e correttori E quel blush cremoso tipo aaaaaaaaaa - ljynt4sia : non sapete quanto io ami quell'uomo di nome kim youngbin - imviluwithanu : sono emozionantissima per il comeback delle fatine non sapete quanto fremoooooo - Maurizi70727220 : @MediasetTgcom24 Sapete dire sempre le stesse cose tasse tasse tasse....... siete quanto di più lontano c’è dagli i… - achondritee : @ilculodiabba @itsadecadance sapete già più o meno quanto dureranno le live? ?? -