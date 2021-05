Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Juve su la festa. Conte-Inter, c’è fiducia. Calhanoglu in uscita?” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Juve su la festa”.Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. “I bianconeri battono per 2-1 l’Atalanta. È la 14a Coppa. Apre Kulusevski, pareggia Malinovskyi, decide il gol di Chiesa. Buffon saluta, i compagni lo portano in trionfo. Distanziamento, tamponi e l’app: il ritorno dei tifosi è ok”. E ancora: “Conte-Inter, c’è fiducia. Il gruppo e la seconda stella: il tecnico tentato di restare. Presto l’incontro con il presidente Zhang per pianificare il futuro. Ieri cena con squadra e staff. Fondo Oaktree, oggi si chiude. Ecco 275 milioni. Calhanoglu in uscita? Mega offerta dal Qatar, il Milan non rilancia. Per lui pronti 32 milioni, i rossoneri restano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) “su la”.Apre così ladell’edizione odierna de “La”. “I bianconeri battono per 2-1 l’Atalanta. È la 14a Coppa. Apre Kulusevski, pareggia Malinovskyi, decide il gol di Chiesa. Buffon saluta, i compagni lo portano in trionfo. Distanziamento, tamponi e l’app: il ritorno dei tifosi è ok”. E ancora: “, c’è. Il gruppo e la seconda stella: il tecnico tentato di restare. Presto l’incontro con il presidente Zhang per pianificare il futuro. Ieri cena con squadra e staff. Fondo Oaktree, oggi si chiude. Ecco 275 milioni.in? Mega offerta dal Qatar, il Milan non rilancia. Per lui pronti 32 milioni, i rossoneri restano ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #19maggio: aria di ripresa, il #petrolio va a 70 dollari.… - SerieA : Per la prima volta è il teatro della #TIMVISIONCUP ed ospiterà i protagonisti di @Atalanta_BC e @juventusfc, pronti… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? JUVE SU LA FESTA Tutte le #notizie ??

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina Marca, Ronaldo juega para el Madrid I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, MarcaLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 20 maggio 2021, di 'Marca': RONALDO JUEGA PARA EL ...

L'Equipe, Signé Mbappé I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, L'EquipeLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 20 maggio 2021, de 'L'Equipe': SIGNE' MBAPPE

Prima pagina Archivi - Pagina 524 di 524 Occhio alla Notizia PRIMA PAGINA - CdS: "Pirlo, due tituli" Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la conquista della Coppa Italia da parte della Juventus.

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Queste le prime pagine di Corriere dello Sport, Corriere dello Sport Stadio, Qs-La Nazione, Tuttosport e Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: ...

