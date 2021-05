Non ricevo le notifiche su Android e iPhone: come risolvere (Di giovedì 20 maggio 2021) Non c'è niente di peggio nel trovarsi con le notifiche bloccate o non visualizzate quando utilizziamo lo smartphone: magari stavamo aspettando la notifica importante per un'email di lavoro o per un messaggio SMS o Whatsapp e ci ritroviamo a leggerla solo molte ore dopo, aprendo l'app di posta elettronica e rendendoci conto di avere degli arretrati da leggere. Sappiate che non è così raro questo problema e affligge sia i dispositivi Android sia gli iPhone (anche se in misura minore); per fortuna è possibile intervenire nelle impostazioni del dispositivo per sistemare e ripristinare il corretto funzionamento di tutte le notifiche. Nella seguente guida vi mostreremo infatti come ripristinare le notifiche su iPhone e Android (Samsung, Xiaomi e altri ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 20 maggio 2021) Non c'è niente di peggio nel trovarsi con lebloccate o non visualizzate quando utilizziamo lo smartphone: magari stavamo aspettando la notifica importante per un'email di lavoro o per un messaggio SMS o Whatsapp e ci ritroviamo a leggerla solo molte ore dopo, aprendo l'app di posta elettronica e rendendoci conto di avere degli arretrati da leggere. Sappiate che non è così raro questo problema e affligge sia i dispositivisia gli(anche se in misura minore); per fortuna è possibile intervenire nelle impostazioni del dispositivo per sistemare e ripristinare il corretto funzionamento di tutte le. Nella seguente guida vi mostreremo infattiripristinare lesu(Samsung, Xiaomi e altri ...

Advertising

RuffaJosef : @ettore69410547 @anna_salvaje Scusi per quale motivo non ne parla, grazie fin d’ora se ricevo una risposta ?? - chiamotuttiraga : ma solo io quando ricevo affetto non so come rispondere o cosa fare? - oceanidiparole : RT @itsjustinshope: Sono 4 giorni circa che non ricevo messaggi su whatsapp e la cosa mi ha fatto capire due cose: che sto meglio senza l'a… - itsjustinshope : Sono 4 giorni circa che non ricevo messaggi su whatsapp e la cosa mi ha fatto capire due cose: che sto meglio senza… - walterbielli : Mi esprimo sui Maneskin affermando che non mi piacciono e, a parte molti che condividono questa mia semplice opinio… -