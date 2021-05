'Ndrangheta, i beni al servizio del clan: sequestro da 1 mln a imprenditore di Crotone (Di giovedì 20 maggio 2021) Polizia e Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per oltre 1 milione di euro riconducibili ad un cittadino italiano, di 43 anni, noto imprenditore edile, originario di Crotone , ma residente da ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 20 maggio 2021) Polizia e Guardia di Finanza hanno sequestratoper oltre 1 milione di euro riconducibili ad un cittadino italiano, di 43 anni, notoedile, originario di, ma residente da ...

