Mass Effect: cosplay di gruppo su Miranda, Shepard, Jack, Tali da Lady_Nilin e altre – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Lady Nilin e altre cosplayer celebrano Mass Effect con un’interpretazione di gruppo che comprende Miranda, Shepard femmina, Jack e Tali.. Mass Effect: Legendary Edition è finalmente disponibile e per l’occasione celebriamo con un gruppo di ottime cosplayer che hanno messo in scena un fantastico cosplay di gruppo con le donne dell’equipaggio della Normandy, ovvero Miranda, Shepard (versione femminile), Jack e Tali interpretate da Lady Nilin e altre. Costumi ed equipaggiamenti sono riprodotti veramente in ottima maniera: Lady Nilin è ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Lady Nilin eer celebranocon un’interpretazione diche comprendefemmina,..: Legendary Edition è finalmente disponibile e per l’occasione celebriamo con undi ottimeer che hanno messo in scena un fantasticodicon le donne dell’equipaggio della Normandy, ovvero(versione femminile),interpretate da Lady Nilin e. Costumi ed equipaggiamenti sono riprodotti veramente in ottima maniera: Lady Nilin è ...

Advertising

jessygamers : Ho finito il primo Mass Effect ed è stato bellissimo dall'inizio fino alla fine. Non vedo l'ora di cominciare il 2.… - ashriel1992 : Legendary Edition: Mass Effect Medalla al honor (Oro) #CadaPartidaCuenta #PS4share - ashriel1992 : Legendary Edition: Mass Effect Medalla al servicio meritorio (Plata) #CadaPartidaCuenta #PS4share - Dansai75 : Ri-viviamo le avventure di Cap.Shepard in Mass Effect Legendary Edition. - GalaronShitpost : Ho iniziato a giocare la Mass Effect Legendary Edition per @localwyvern -